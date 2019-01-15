Возросло число жертв ДТП в Воронежской области

Число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
Столкновение трёх легковых автомобилей произошло на трассе Р-298, к северу от села Вязноватовка Нижнедевицкого района. От удара в машинах начался пожар, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что, по предварительным данным, виновником ДТП мог стать директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко. Его водитель не справился с управлением «Лексуса» и вылетел на встречную полосу.