USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent59.87 $ Bitcoin3,655.56 $
МОСКВА0°C21:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Возросло число жертв ДТП в Воронежской области

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Столкновение трёх легковых автомобилей произошло на трассе Р-298, к северу от села Вязноватовка Нижнедевицкого района. От удара в машинах начался пожар, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что, по предварительным данным, виновником ДТП мог стать директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко. Его водитель не справился с управлением «Лексуса» и вылетел на встречную полосу.


#жертвы #ДТП #воронежскаяобласть
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 12:52, 15 января 2019
Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП
происшествия 19:24, 13 января 2019
Более десяти человек погибли в ДТП в Уганде
в мире 17:43, 13 января 2019
Правительственный автомобиль попал в ДТП на юге Польши
Лента новостей
экономика 21:26
Стоимость хлеба в Москве и Подмосковье повысится
в мире 21:20
США могут признать спикера парламента главой Венесуэлы
общество 21:13
Метель отрезала от мира саратовское село
в мире 21:10
Самыми красивыми в мире оказались женщины Венесуэлы
общество 21:04
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
Другие новости
происшествия 20:47
Злоумышленники напали на магазин на востоке Москвы
происшествия 20:26
Столичный бродяга насиловал детей и снимал всё на видео
происшествия 20:25
Поезд насмерть сбил ребёнка в Санкт-Петербурге
происшествия 19:16
Житель Омска обвинил в убийстве знакомого инопланетян
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top