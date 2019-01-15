Возросло число жертв ДТП в Воронежской области

https://news.ru/storage/news/0b137b3d943d330336181938f9df9012/b42a8487-9cc0-43ff-947e-9e58f7bb8f58_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Столкновение трёх легковых автомобилей произошло на трассе Р-298, к северу от села Вязноватовка Нижнедевицкого района. От удара в машинах начался пожар, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что, по предварительным данным, виновником ДТП мог стать директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко. Его водитель не справился с управлением «Лексуса» и вылетел на встречную полосу.