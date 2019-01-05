Лобовое ДТП произошло в Вологодской области

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ДТП произошло на трассе в Вологодской области. Столкнулись Nissan и Volvo. В результате аварии погибли четыре человека.

ЧП случилось на 523-м километре автомагистрали Москва — Архангельск в Сокольском районе, пишет «Интерфакс Северо-Запад».

«Произошло лобовое столкновение автомобилей "Вольво" и "Ниссан Ноут". В результате ДТП погибли четыре человека, ехавших в "Ниссане". В автомобиле "Вольво" ехали три человека, их в данный момент обследуют медики», — сообщили правоохранители.

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Ранее News.ru сообщал о крупной аварии в американском штате Флорида. Столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. В результате аварии погибли семь человек, среди них пятеро детей.