Движение на внешней стороне МКАД частично ограничено после аварии с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали — по двум полосам, — говорится в сообщении в Twitter.
На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали - по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой. pic.twitter.com/s0ctbkWheG