Фото: gucodd/Twitter

Движение на внешней стороне МКАД частично ограничено после аварии с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали — по двум полосам, — говорится в сообщении в Twitter.

В ЦОДД посоветовали объезжать пробку по улицам Широкой или Лескова.

Как ранее писал News.ru, в результате массовой аварии пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. На место ЧП вылетел санитарный вертолёт Московского авиационного центра.

 

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