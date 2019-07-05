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Девочку, жестоко избитую в Ингушетии, доставят в Москву вечером 5 июля. Её привезут в клинику Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Сегодня в 18:40 девочка должна вылететь в Москву регулярным рейсом из Ингушетии. Так планируется после переговоров с и. о. главы республики. Её уже ожидают в Москве, сейчас ведутся консультации с...