ДТП с участием снегоуборщика произошло в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/6fb3f96932f183d6b9c3c6a36404a36a/4c4a5038-b364-4a5a-9033-5c05968b62c3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В центре Москвы погрузчик ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, ДТП произошло на Русаковской эстакаде.

Он также уточнил, что в результате аварии пострадали водители погрузчика и легкового автомобиля марки KIA.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее News.ru писал о том, что три человека, включая одного ребёнка, получили травмы в аварии в Перми. Одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, чем и спровоцировало ДТП.