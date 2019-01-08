ДТП с участием снегоуборщика произошло в центре Москвы

В центре Москвы погрузчик ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, ДТП произошло на Русаковской эстакаде.
Он также уточнил, что в результате аварии пострадали водители погрузчика и легкового автомобиля марки KIA.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее News.ru писал о том, что три человека, включая одного ребёнка, получили травмы в аварии в Перми. Одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, чем и спровоцировало ДТП.