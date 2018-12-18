USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,247 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Фура опрокинулась в результате ДТП в Крыму

vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Длинномерная фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия — Керчь. Инцидент произошёл недалеко от села Ленино.

По предварительной информации, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. Официальной информации о ДТП, как и данных о пострадавших, пока не поступало, сообщают «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал, что два рейсовых автобуса и легковой автомобиль попали в ДТП в Симферопольском районе Крыма. В результате инцидента на пешеходном переходе в районе села Белоглинка пострадали шесть человек. По предварительным данным, у них лёгкие травмы. 


#ДТП #грузовик #крым
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
происшествия 16:52, 17 декабря 2018
Трое детей попали в больницу после ДТП в Ногинске
происшествия 13:30, 17 декабря 2018
Попавший в ДТП сын мэра на Урале оправдался похищением
происшествия 09:51, 17 декабря 2018
Человек погиб при ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане
Лента новостей
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:54
Израиль призвал РФ осудить «Хезболла»
общество 15:50
Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва
общество 15:50
Петербургские депутаты хотят оградить детей от энергетиков
в мире 15:48
Винник назвал себя политзаключённым
спорт 15:46
Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря
в мире 15:45
Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию
общество 15:43
РАЕН прокомментировала возврат рекламы пива
Другие новости
происшествия 14:18
Трупы в столичном онкоцентре назвали невостребованными
происшествия 14:16
Литовская полиция заподозрила россиянина в хранении оружия
происшествия 13:33
Суд Уфы рассмотрит дело брачного афериста из Армении
происшествия 13:33
Мужчина пытался покончить с собой в McDonald’s в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top