ДТП с автобусом произошло в Нижегородской области

https://news.ru/storage/news/7e27946ff4202c0ccf2d42afa4a452e9/42164dca-b431-4359-9ae1-f531af3f52ce_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

13 человек получили травмы в автобусе, попавшем в ДТП в Нижегородской области. Причиной аварии стало самочувствие водителя пассажирского транспорта, который потерял сознание во время движения.

Когда мужчине стало плохо, он сумел направить машину на обочину, где та врезалась в дерево. Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами, а водитель был госпитализирован с переломами. При этом мужчина проходил осмотр перед рейсом.

Инцидент произошёл в городе Выкса на Почтовой улице, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что длинномерная фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия — Керчь. Это случилось недалеко от села Ленино. По предварительной информации, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.