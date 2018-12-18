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ДТП с автобусом произошло в Нижегородской области

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

13 человек получили травмы в автобусе, попавшем в ДТП в Нижегородской области. Причиной аварии стало самочувствие водителя пассажирского транспорта, который потерял сознание во время движения.

Когда мужчине стало плохо, он сумел направить машину на обочину, где та врезалась в дерево. Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами, а водитель был госпитализирован с переломами. При этом мужчина проходил осмотр перед рейсом.

Инцидент произошёл в городе Выкса на Почтовой улице, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что длинномерная фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия — Керчь. Это случилось недалеко от села Ленино. По предварительной информации, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.


#ДТП #автобус #Нижегородскаяобласть
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