Участники ДТП хотели избавиться от пакетов с наркотиками

https://news.ru/storage/news/e8373d674a9392eb1bf1cece4d6379e1/4bd2b44e-0675-43e3-a32b-0d2f77ea2064_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Сотрудники ГИБДД во время изучения места столкновения легкового автомобиля и грузовика рядом с Саратовом нашли пакеты с наркотиками, вес которых превысил полтора килограмма.

По словам очевидцев происшествия, запрещённые вещества выбросили в снег двое пострадавших при аварии.

«Со слов водителя грузовика, неизвестный, предположительно, водитель легковушки, при оказании первой медицинской помощи пассажиру сорвал с его пояса два полиэтиленовых пакета и выкинул их в снег», — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

По итогам исследования содержимого пакетов выяснилось, что в них хранились наркотические вещества, в состав которых входит героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. За данное преступление фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее News.ru писал, что столичные оперативники прикрыли наркопритон в районе Тёплый стан. Хозяйка квартиры предоставила своё жилище наркоманам и сама употребляла запрещённые вещества. Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы.