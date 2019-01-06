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Участники ДТП хотели избавиться от пакетов с наркотиками

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники ГИБДД во время изучения места столкновения легкового автомобиля и грузовика рядом с Саратовом нашли пакеты с наркотиками, вес которых превысил полтора килограмма.

По словам очевидцев происшествия, запрещённые вещества выбросили в снег двое пострадавших при аварии.

«Со слов водителя грузовика, неизвестный, предположительно, водитель легковушки, при оказании первой медицинской помощи пассажиру сорвал с его пояса два полиэтиленовых пакета и выкинул их в снег», — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

По итогам исследования содержимого пакетов выяснилось, что в них хранились наркотические вещества, в состав которых входит героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. За данное преступление фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее News.ru писал, что столичные оперативники прикрыли наркопритон в районе Тёплый стан. Хозяйка квартиры предоставила своё жилище наркоманам и сама употребляла запрещённые вещества. Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы.


#наркотики #ДТП #авария #САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ
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