Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины в Ленинградской области. В рамках расследования были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, 2 августа подозреваемые встретились с позднее умершим, привезли его в дачный дом в СНТ «Чайка» Волховского района области, где заковали руки и ноги наручниками. После этого они оставили мужчину одного и уехали.
Согласно предварительной информации, подозреваемые были друзьями детства погибшего. Он был наркозависимым, а они пытались вылечить его, сообщается на
Ранее News.ru писал, что молодой мужчина жестоко избил шестилетнего мальчика в посёлке Вожега Вологодской области. Он признался, что в тот момент был под влиянием наркотиков и алкоголя.