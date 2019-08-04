https://static.news.ru/photo/de4f47e8-b6b4-11e9-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины в Ленинградской области. В рамках расследования были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 2 августа подозреваемые встретились с позднее умершим, привезли его в дачный дом в СНТ «Чайка» Волховского района области, где заковали руки и ноги наручниками. После этого они оставили мужчину одного и уехали.

Согласно предварительной информации, подозреваемые были друзьями детства погибшего. Он был наркозависимым, а они пытались вылечить его, сообщается на сайте СУ СКР по Ленобласти.

Ранее News.ru писал, что молодой мужчина жестоко избил шестилетнего мальчика в посёлке Вожега Вологодской области. Он признался, что в тот момент был под влиянием наркотиков и алкоголя.