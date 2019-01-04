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Драка произошла в торговом центре «Фестиваль»

Сергей Булкин/News.ru

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В торговом центре «Фестиваль» на юго-западе Москвы произошла драка. Один из посетителей попытался разбить витрину, а затем сцепился с охранником. 

По данным источников News.ru, мужчина был нетрезв. Хулигана забрала полиция.


#москва #драка #инцидент
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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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