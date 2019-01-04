Драка произошла в торговом центре «Фестиваль»

https://news.ru/storage/news/acc62dbc0de2a67b0787125215c09758/fed8b5b7-cc1a-4251-b6bd-b7abf660b9cf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В торговом центре «Фестиваль» на юго-западе Москвы произошла драка. Один из посетителей попытался разбить витрину, а затем сцепился с охранником.

По данным источников News.ru, мужчина был нетрезв. Хулигана забрала полиция.