Массовая драка произошла в московском общежитии

https://news.ru/storage/news/479f08e9b10fe81f6f45d19b67cfc9e0/f8c5ced7-bfe5-40fd-bfb2-2df014d93c77_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения. В схватке приняли участие несколько десятков человек.

По данным Telegram-канала Mash, пять человек были ранены, все они являются выходцами из Китая.

Источники News.ru подтвердили, что в общежитии по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15, произошёл конфликт между учащимися.

«Серьёзно пострадавших и госпитализированных нет. Все участники драки будут доставлены в отдел полиции», — сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Ранее News.ru сообщал, что отдых детей в Подмосковье закончился госпитализацией. Восемь человек доставлены в больницу из истринского санатория.