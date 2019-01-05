Массовая драка произошла в московском общежитии

Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения. В схватке приняли участие несколько десятков человек.
По данным Telegram-канала Mash, пять человек были ранены, все они являются выходцами из Китая.
Источники News.ru подтвердили, что в общежитии по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15, произошёл конфликт между учащимися.
«Серьёзно пострадавших и госпитализированных нет. Все участники драки будут доставлены в отдел полиции», — сообщил собеседник в правоохранительных органах.
Ранее News.ru сообщал, что отдых детей в Подмосковье закончился госпитализацией. Восемь человек доставлены в больницу из истринского санатория.