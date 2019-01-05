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Дорогу на Ай-Петри закрыли в Крыму

82.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Дорога на Ай-Петри закрыта со стороны Бахчисарая и Ялты в Крыму из-за схода лавин. Автостраду перекрыли спасатели, везде установлены запрещающие знаки.

О том, что трасса не работает, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК. Поводом стало схождение четырёх лавин и падение дерева на плато. В итоге на горе оказались заблокированы около 100 автомобилей и 300 человек. Пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее News.ru писал, что более 12 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы освободить туристов и жителей полуострова, заблокированных на горе Ай-Петри снежной лавиной.


#крым #непогода
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