Дорогу на Ай-Петри закрыли в Крыму

Дорога на Ай-Петри закрыта со стороны Бахчисарая и Ялты в Крыму из-за схода лавин. Автостраду перекрыли спасатели, везде установлены запрещающие знаки.
О том, что трасса не работает, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК. Поводом стало схождение четырёх лавин и падение дерева на плато. В итоге на горе оказались заблокированы около 100 автомобилей и 300 человек. Пострадавших в результате непогоды нет.
Ранее News.ru писал, что более 12 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы освободить туристов и жителей полуострова, заблокированных на горе Ай-Петри снежной лавиной.