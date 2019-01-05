Домашняя кобра покусала москвича

Домашняя кобра покусала заводчика змей в Москве по неизвестной причине. Мужчина вызвал скорую, но ещё до приезда медиков принял противоядие и встречал врачей уже с любимицей на груди.
Москвич серьёзно увлекается пресмыкающимися и даже выпускает их гулять в местном лесу. Об этом хорошо знают соседи, одному из них после укуса кобры заводчик змей даже пожаловался на онемение рук и ног, сообщает РЕН ТВ.
От госпитализации 49-летний владелец неблагодарной кобры отказался. Он заверил врачей, что чувствует себя совершенно нормально.
Ранее News.ru писал, что в столичном аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров, прилетевшего после отдыха из Мексики, живых крокодилов, тарантулов и змей.