Домашняя кобра покусала москвича

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Домашняя кобра покусала заводчика змей в Москве по неизвестной причине. Мужчина вызвал скорую, но ещё до приезда медиков принял противоядие и встречал врачей уже с любимицей на груди.

Москвич серьёзно увлекается пресмыкающимися и даже выпускает их гулять в местном лесу. Об этом хорошо знают соседи, одному из них после укуса кобры заводчик змей даже пожаловался на онемение рук и ног, сообщает РЕН ТВ.

От госпитализации 49-летний владелец неблагодарной кобры отказался. Он заверил врачей, что чувствует себя совершенно нормально.

Ранее News.ru писал, что в столичном аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров, прилетевшего после отдыха из Мексики, живых крокодилов, тарантулов и змей.