Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни

https://news.ru/storage/news/57f467b764353edf08a9a75057a50681/131c093d-65df-4adf-a60d-11d753fabaeb_850.jpg spb_today/vk.com

Очевидцы сообщили о горящем жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Очаг пожара располагался на кухне.

Инцидент произошёл по адресу: улица Радищева, д. № 5/7. Сотрудники экстренных служб перекрыли проезд, была произведена эвакуация жильцов.

Сигнал о пожаре поступил в 13:42, в 14:19 пламя уже было потушено, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС. Данных о пострадавших нет.

В тушении огня были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы № 2 в Октябрьском районе Новосибирской области. Среди них — 12 лежачих больных.