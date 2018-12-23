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Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни

spb_today/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Очевидцы сообщили о горящем жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Очаг пожара располагался на кухне.

Инцидент произошёл по адресу: улица Радищева, д. № 5/7. Сотрудники экстренных служб перекрыли проезд, была произведена эвакуация жильцов.

Сигнал о пожаре поступил в 13:42, в 14:19 пламя уже было потушено, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС. Данных о пострадавших нет.

В тушении огня были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы № 2 в Октябрьском районе Новосибирской области. Среди них — 12 лежачих больных.


#пожары #Санкт-Петербург
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