Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни

Очевидцы сообщили о горящем жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Очаг пожара располагался на кухне.
Инцидент произошёл по адресу: улица Радищева, д. № 5/7. Сотрудники экстренных служб перекрыли проезд, была произведена эвакуация жильцов.
Сигнал о пожаре поступил в 13:42, в 14:19 пламя уже было потушено, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС. Данных о пострадавших нет.
В тушении огня были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.
Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы № 2 в Октябрьском районе Новосибирской области. Среди них — 12 лежачих больных.