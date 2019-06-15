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17-летний житель Мурманска погиб в горах Крыма. Инцидент произошёл под Алуштой.

Юноша приехал в группе спортсменов. 15 июня они отправились на утреннюю пробежку, с которой один из участников не вернулся. По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как...