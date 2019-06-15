В одном из домов села Лопатки (Пензенская область) произошёл пожар. Населённый пункт находится рядом с Чемодановкой, где недавно произошла массовая драка местных жителей, сообщают очевидцы событий в социальных сетях.
Видеозапись ЧП опубликована в сообществе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте». По данным регионального ГУ МЧС, пламя вспыхнуло вечером 15 июня текущего года. Сгорел срубовый дом и деревянные постройки.
Пострадавших нет. Причины пожара будут установлены после проведения пожаротехнической экспертизы, — цитирует ведомство Znak.
Конфликт между жителями села Чемодановкапроизошёл 13 июня 2019 года. Поводом к нему стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. По словам президента федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр, местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.
Ранее News.ru сообщал, что в село Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка с летальным исходом одного из пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.