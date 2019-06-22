https://static.news.ru/photo/e6154dc8-94dc-11e9-a78d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Дочери исполнительного директора «Порше Центра Москва» Виктора Аманква София и Милана пострадали в результате ЧП с аттракционом «Колобок» в столичном парке «Сокольники». Девочки девяти и двенадцати лет находятся в больнице с матерью.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей. Ещё один пострадавший — 11-летний ребёнок — получил сотрясение головного мозга.

Аттракцион заклинило в самой нижней точке на высоте около 30 см, передаёт Telegram-канал «112».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после травмирования троих детей в результате поломки аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники». По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.