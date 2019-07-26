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Авария с участием автобуса ПАЗ и автокрана МАЗ произошла в Ленинском районе Челябинска. Есть пострадавшие, один человек скончался.

Восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжёлое, — сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации. News.ru ранее писал о гибели...