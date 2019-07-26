Девочку, на глазах у которой преступник зарезал её 26-летнюю мать на детской площадке в Раменском, усыновят родственники из Тамбовской области.
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.
У девочки психологический шок. Травма от того, что она увидела, будет ещё долго сохраняться. С ней работают психологи. Она находится у родственников. Скорее всего, родственники возьмут опеку, — сообщила омбудсмен «Говорит Москва».
Трагедия произошла 25 июля на детской площадке в Раменском. Как писал News.ru, 38-летний мужчина нанёс женщине около 20 ударов ножом на глазах у её пятилетней дочери и прохожих. Следственный комитет проверяет подозреваемого на причастность к ещё одному преступлению. Ранее он написал явку с повинной и рассказал следствию, что совершил преступление из-за ревности.