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Российский доброволец ЛНР убит в тюрьме Львова

mvdlnr.ru

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Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила об убийстве в тюрьме Львова российского добровольца Валерия Иванова. По её словам, он скончался в карцере от побоев.

Иванов был осуждён за участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашённой Луганской народной республики. Представитель ЛНР отметила, что несколько недель назад общалась с Ивановым по телефону, сообщает РИА Новости.

Кобцева утверждает, что год назад имя Иванова по указанию президента Украины Петра Порошенко было вычеркнуто из списка пленных, подлежащих обмену.

Ответственность за смерть российского добровольца Кобцева возлагает на Геращенко и Порошенко. По её словам, в среду, 19 декабря, в Минске на заседании участников контактной группы представители ЛНР потребуют от представителей Киева передать республике тело погибшего россиянина.

Ранее News.ru сообщал, что ЛНР передала Украине 42 заключённых, начавших отбывать наказание в Донбассе до событий 2014 года. Они заявили о желании отбывать дальнейшее наказание на территории Украины. Заключённых перевозили через город Счастье, где на границе их лично встретила украинский омбудсмен.


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