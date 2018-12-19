Директора хлебокомбината «Черкизово» задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/ec4d45ee8c0629e1ea34e8fd9cf519d8/1255a92a-b245-4f32-80b0-efb21780d6ef_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Директор хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьёв задержан в столице. Руководитель стал фигурантом уголовного дела о долгах по зарплате перед сотрудниками предприятия. Общая сумма претензий составила порядка 10 млнрублей.

«Преображенским судом удовлетворено ходатайство прокуратуры о продлении срока задержания Соловьеву до 21 декабря», — цитирует представителя Преображенского суда Москвы ТАСС.

За несколько дней до этого управленец был объявлен в розыск. По данным следователей, более 100 работников не получали деньги с августа 2018 года, хотя у предприятия не было оснований задерживать выплаты.

ОАО «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша» — это крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В конце лета 2018-го его владелец — Игорь Пинкевич — был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в 60 млрд рублей.

19 декабря работникам предприятия начали постепенно выплачивать долги. Сотрудники получили только часть обещанных средств — 600 тыс. рублей.

Ранее News.ru публиковал заявление мэра Москвы Сергея Собянина по поводу дальнейшей судьбы завода «Черкизово». По его словам, предприятие будет передано под управление комбинату «Черёмушки».