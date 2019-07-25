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В Талдомском районе полицейские задержали 49-летнего лидера уголовно-преступной среды с прозвищем Олег Чёрный и двух его сообщников 28 и 29 лет. Все они подозреваются в вымогательстве у бизнесменов денег за покровительство.

Злоумышленники систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе п. Полудёновка, денежные средства за оказание криминального покровительства, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской...