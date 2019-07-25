Хабаровский городской суд на два месяца арестовал Максима Кузнецова. Директору лагеря вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следующими суд рассмотрит ходатайства следователей об избрании меры пресечения руководителю всего горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталию Бурлакову и начальнику местного отдела надзорной деятельности МЧС Эдуарду Новгородцеву.
Пожар в палаточном лагере «Холдоми» случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. Пока ехали пожарные, четверо детей получили сильнейшие ожоги и позже скончались в больнице. Противопожарные проверки в лагере были совсем недавно, писал News.ru.