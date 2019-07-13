https://static.news.ru/photo/58bb4b36-a647-11e9-b460-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Тальков-младший Фото: АГН «Москва»

Директор музыканта Игоря Талькова-младшего рассказал, что мужчину не пустили на борт самолёта из-за наличия гитары. Он также подчеркнул, что билет включал в себя перевозку крупного инвентаря.

У Игоря был билет, насколько я помню, премиум, который включает возможность брать с собой на борт даже спортивное снаряжение. Он приехал заранее, его начали гонять туда-сюда, говорить, что гитару с собой на борт взять нельзя — её либо в багаж, либо оформлять дополнительно, — сообщил представитель Талькова агентству РИА Новости .

После он заявил, что музыканту удалось оформить документы на музыкальный инструмент, но на рейс он так и не попал, потому что закончилась посадка.

Ранее News.ru писал, что Игорь Тальков-младший рассказал об инциденте с гитарой, из-за которого он не смог улететь своим самолётом. Все подробности исполнитель изложил на своей странице в Instagram.