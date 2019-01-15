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Директор салона сотовой связи найден мёртвым в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Тело без вести пропавшего в Москве мужчины нашли добровольцы поисковой организации. О его судьбе ничего не было известно трое суток. Но завершение операции не внесло ясности в главный вопрос: что же случилось. На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти.

29-летнего Дмитрия Ефимова, проживавшего в поселении Мосрентген, в последний раз видели утром 12 января, с тех пор он значился пропавшим. Информация о том, что он найден мёртвым неподалёку от дома, поступила в полицию в ночь на 15 января.

«Его тело лежало под снегом в лесополосе в районе 21-го км Киевского шоссе. <…> На момент обнаружения гражданин был мёртв около двух дней», — цитирует АГН «Москва» слова источника в правоохранительных органах столицы.

По данным Life, погибший был директором одного из салонов связи «Евросеть».

Разобраться в причине трагедии предстоит в рамках судебно-медицинского исследования. По факту смерти мужчины проводится проверка.

В декабре 2018 года, как сообщал News.ru, в Москве был найден мёртвым 18-летний игрок «Локомотива» Алексей Ломакин. Футболист пропал без вести за три дня до этого.


#москва #смерть #пропавшие
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