Дипломаты ищут россиян после катастрофы в Турции

https://news.ru/storage/news/061bb55262388f4d4283c8fa18f241a5/02b1bc2f-d2b4-43b4-96ab-23170b908ed3_850.jpg Павел Феклистов/fleetphoto.ru

Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди погибших при крушении судна российские граждане, сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Пока подобная информация не поступала. Дипломаты находятся на связи со спасателями.

На борту корабля «Волга-Балт» находилось двое россиян, а также украинцы и граждане Азербайджана — всего 13 человек. Судно шло под панамским флагом. Капитан подал сигнал бедствия, когда они находились в Чёрном море в 80 километрах от турецкой провинции Самсун, писал News.ru.

Согласно последним данным, шесть человек погибли, семеро спасены. В районе происшествия не прекращается спасательная операция.