USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,292 $   Brent57.54 $ Bitcoin4,013.83 $
МОСКВА-10°C16:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Дипломаты ищут россиян после катастрофы в Турции

Павел Феклистов/fleetphoto.ru

происшествия [ версия для печати ]

Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди погибших при крушении судна российские граждане, сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Пока подобная информация не поступала. Дипломаты находятся на связи со спасателями.
На борту корабля «Волга-Балт» находилось двое россиян, а также украинцы и граждане Азербайджана — всего 13 человек. Судно шло под панамским флагом. Капитан подал сигнал бедствия, когда они находились в Чёрном море в 80 километрах от турецкой провинции Самсун, писал News.ru. 

Согласно последним данным, шесть человек погибли, семеро спасены. В районе происшествия не прекращается спасательная операция.


#турция #крушение #судно
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

Лента новостей
в мире 15:53
Нетаньяху остановил передачу ХАМАС катарских денег
в мире 15:46
Скрипали в Англии хорошо защищены
в мире 15:39
Афинские анархисты забросали посольство США бутылками
спорт 15:36
Нурмагомедов дал совет Емельяненко
в мире 15:30
Лукашенко призвал все народы к миру
Другие новости
происшествия 15:29
МВД изучает видео нападения волка на ребёнка в Челябинске
происшествия 14:42
Судно с россиянами затонуло в Чёрном море
происшествия 12:13
Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике
происшествия 12:06
Спасённый магнитогорский малыш пришёл в себя
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top