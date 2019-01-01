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Дипломаты надеются посетить Уилана в течение трёх суток

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники посольства США в России намерены посетить американца Пола Уилана в течение 72 часов, заявил брат-близнец мужчины Дэвид. Он уточнил, что родственник — бывший сотрудник правоохранительных органов и не стал бы сознательно нарушать закон.

Дэвид уточнил, что Пол часто совершает поездки по службе, так как работает в частном секторе безопасности, кроме того, он часто бывал в России. Однако в последний раз Уилан приехал в страну не по работе, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.


#россия #шпионаж #ЗАДЕРЖАНИЕ #фсб #дипломаты
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