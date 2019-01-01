Дипломаты надеются посетить Уилана в течение трёх суток

Сотрудники посольства США в России намерены посетить американца Пола Уилана в течение 72 часов, заявил брат-близнец мужчины Дэвид. Он уточнил, что родственник — бывший сотрудник правоохранительных органов и не стал бы сознательно нарушать закон.
Дэвид уточнил, что Пол часто совершает поездки по службе, так как работает в частном секторе безопасности, кроме того, он часто бывал в России. Однако в последний раз Уилан приехал в страну не по работе, сообщает ТАСС.
Как ранее писал News.ru, гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, — отставной морской пехотинец, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом заявил его брат-близнец Дэвид Уилан. Родственники американца, по словам Дэвида, опасаются за его самочувствие.