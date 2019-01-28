USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,300 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,555.58 $
МОСКВА-8°C03:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Девятиметровые волны обрушатся на Камчатку

imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

У берегов Камчатки ожидаются девятиметровые волны из-за шторма в акватории Тихого океана.

«Вечером 28 января 2019 года в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение в виде высоких волн. Явление сохранится до конца суток 29 января», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.

По данным Гидрометцентра, опасное волнение ожидается в северо-западной части Тихого океана.

Судоходным компаниям, чьи суда могут находиться в районе штормового предупреждения, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Ранее News.ru писал о том, что вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении.


#КАМЧАТКА #Штормовоепредупреждение
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
в мире
Украина провалила все попытки разойтись с Россией


читайте также
общество 01:45, 21 января 2019
Вулкан Безымянный выстрелил столбом пепла на Камчатке
общество 13:27, 20 января 2019
Медведь-обжора устроил рыбный промысел на Камчатке
происшествия 06:45, 19 января 2019
Землетрясения произошли на Алтае и Камчатке
Лента новостей
в мире 03:01
Актриса Кейт Бекинсэйл попала в больницу
в мире 02:44
Оппозиция Венесуэлы сделала предложение России
экономика 02:24
Дерипаска потерял контроль над En+
в мире 02:10
Гривны в рулонах начали продавать на Украине
оружие 01:48
Бомбардировщик Ту-22М3 высмеяли в США
Другие новости
происшествия 01:26
МВД возбудило дело по факту кражи картины Куинджи
происшествия 01:02
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму
происшествия 00:28
Похититель картины Куинджи из Третьяковки попал на видео
происшествия 00:18
СКР назвал причину пожара танкеров в Чёрном море
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top