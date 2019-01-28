Девятиметровые волны обрушатся на Камчатку

У берегов Камчатки ожидаются девятиметровые волны из-за шторма в акватории Тихого океана.
«Вечером 28 января 2019 года в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение в виде высоких волн. Явление сохранится до конца суток 29 января», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.
По данным Гидрометцентра, опасное волнение ожидается в северо-западной части Тихого океана.
Судоходным компаниям, чьи суда могут находиться в районе штормового предупреждения, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Ранее News.ru писал о том, что вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении.