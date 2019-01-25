Девятиклассник устроил стрельбу у школы в Красноярском крае

https://news.ru/storage/news/1b9fc2875a59fe9fa5019adf985aa3ac/f5e17ed8-b312-47f2-bb9c-30de7156a535_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Девятиклассник из посёлка Абалаково Енисейского района Красноярского края устроил около школы стрельбу из охотничьего ружья. Пострадавших нет.

«Мальчик с ружьём пришёл на территорию школы. Дежурный в фойе спросил, зачем он пришёл, мальчик развернулся и вышел из здания», — сообщил News.ru представитель школьной администрации.

Уже на улице школьник открыл стрельбу по окнам и машинам. Некоторые очевидцы утверждали, что он якобы выстрелил в одноклассника, с которым накануне подрался, но не попал. Позднее учитель школы опроверг эту информацию. Все входы в школу были срочно закрыты, подростка быстро задержали.

По данным телеканала «360», стрелок находится под опекой бабушки и дедушки, его мать и отец лишены родительских прав. У подростка лёгкая умственная отсталость, он обучается в коррекционном классе.

Ранее News.ru писал, что все школы и техникумы должны иметь в своём штате психологов, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Она подчеркнула, что необходимость в специалистах подтверждается чередой чрезвычайных ситуаций, произошедших в учебных учреждениях. По её словам, последние трагические события показывают, что «мы не в безопасности». Ранее Владимир Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия в стране.