Десять моряков погибли при пожаре в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/527dd48911a9661b26d056ca73dc223b/51a8b19e-a2d3-48f7-a1d5-f9b92b848722_850.jpg РИА Новости

Десять моряков погибли в результате взрыва на судне в районе Керченского пролива. 14 членов экипажа с горящих кораблей удалось спасти. На одном судне находились 17 человек, на втором 14 членов экипажа. По предварительным данным, граждан России среди них нет.

В спасательной операции в настоящее время участвуют девять судов.

По предварительным данным, причиной пожара на танкерах со сжиженным газом стала перекачка топлива, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как сообщал News.ru, в Керченском проливе южнее мыса Опук на якорной стоянке загорелись два судна «Канди» и «Маэстро» с флагом Танзании. На одном судне произошёл взрыв, и пламя перекинулось на соседний пришвартованный корабль. Как сообщил директор крымских морских портов Алексей Волков, пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.