https://static.news.ru/photo/8b7504a8-a80a-11e9-bce5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как минимум девять человек получили травмы в аварии в Приамурье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Авария произошла на автодороге Белогорск — Новое — Ромны. Там столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из них нарушил правила, допустив выезд на встречную полосу движения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Среди них — четверо несовершеннолетних, отмечает РБК .

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее News.ru писал, что сотрудник Росгвардии устроил смертельную аварию в Республике Тыва. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем. В результате ДТП погибли семь человек.