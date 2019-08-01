Сотрудники столичной полиции задержали 22-летнюю москвичку. Девушку подозревают в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
По данным силовиков, подозреваемая 1 апреля 2019 года занялась сексом со своей 13-летней знакомой в туалете торгового центра «Ривьера». 10 апреля она раздела девочку в лесу рядом со станцией «Ховрино» Московского метрополитена.
В настоящее время против девушки возбуждено уголовное дело. С ней проводят следственные действия, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что у подозреваемого в развратных действиях фотографа следователи обнаружили терабайт снимков несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК РФ) Омской области.