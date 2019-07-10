16-летняя девушка стала жертвой работорговцев в Москве. Её едва не продали за полмиллиона рублей. Сделка с покупателем проходила в кафе на востоке столицы.
Преступная деятельность данных лиц была пресечена, поскольку сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий, — говорится в сообщении управления СКР по Москве.
Пытавшийся продать подростка мужчина задержан. Сыщики уже выяснили, что он познакомился с девушкой из провинции в соцсети. Злоумышленник специально привёз её в Москву на сделку.
Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее News.ru писал, что Джеффри Эпштейна, финансиста из Флориды, арестовали в Нью-Йорке по обвинению в организации секс-трафика. Ему инкриминируют торговлю людьми и заговор с целью торговли несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в 2002–2005 годах.