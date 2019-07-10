https://static.news.ru/photo/654f748c-a31b-11e9-8d54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

16-летняя девушка стала жертвой работорговцев в Москве. Её едва не продали за полмиллиона рублей. Сделка с покупателем проходила в кафе на востоке столицы.

Преступная деятельность данных лиц была пресечена, поскольку сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий, — говорится в сообщении управления СКР по Москве.

Пытавшийся продать подростка мужчина задержан. Сыщики уже выяснили, что он познакомился с девушкой из провинции в соцсети. Злоумышленник специально привёз её в Москву на сделку.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее News.ru писал, что Джеффри Эпштейна, финансиста из Флориды, арестовали в Нью-Йорке по обвинению в организации секс-трафика. Ему инкриминируют торговлю людьми и заговор с целью торговли несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в 2002–2005 годах.