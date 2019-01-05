USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,868.60 $
МОСКВА-6°C17:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Девушку избили и ограбили в переходе в новогоднюю ночь

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестный напал на девушку в подземном переходе возле метро Тушино в Москве. Он избил её и украл серёжки из золота.

Мужчина также надругался над потерпевшей, сообщает РЕН ТВ. Всё это происходило в ночь с 31 декабря на 1 января.

Женщина находилась в состоянии шока. Она сначала доехала до своего дома в Московской области, потом обратилась к врачам.

Сейчас сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее News.ru сообщал о торжестве правосудия на Алтае. Насильника приговорили к 11 годам строгого режима за преступление, совершённое в сентябре 2001 года. Злоумышленник надругался и убил 20-летнюю девушку.


#москва #изнасилование #кража #избиение #новыйгод
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
наука 14:39, 15 июля 2018
Бывший зек надругался над ребенком
Столичная полиция арестовала тренера спортивной школы за интимную связь с несовершеннолетней
происшествия 18:53, 28 июня 2018
Тренер надругался над школьницей
Столичная полиция арестовала тренера спортивной школы за интимную связь с несовершеннолетней
происшествия 19:28, 1 ноября 2017
Обвиняемый в изнасиловании британец надругался над собственной матерью
Второе преступление он совершил, находясь в состоянии стресса из-за обвинений в изнасиловании девушки
Лента новостей
происшествия 17:24
Таксист начал стрелять в избивших его пассажиров в Москве
общество 17:22
Верника оштрафовали за езду по пешеходной улице
в мире 17:18
Женщина в коме родила в США
общество 17:07
Магнитогорцы просят Путина снести обрушившийся дом
спорт 17:05
Самедов попрощался со «Спартаком»
Другие новости
происшествия 17:24
Таксист начал стрелять в избивших его пассажиров в Москве
происшествия 16:47
Отдых детей в Подмосковье закончился госпитализацией
происшествия 16:33
Житель Петербурга напал на фельдшера скорой
происшествия 16:00
Младенцу заклеили рот в перинатальном центре Ингушетии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top