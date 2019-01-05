Девушку избили и ограбили в переходе в новогоднюю ночь

https://news.ru/storage/news/c8a1bffc0c813095fffbd1988be542d4/e403ba83-aa59-4a82-b9d5-ab1b8b00becb_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неизвестный напал на девушку в подземном переходе возле метро Тушино в Москве. Он избил её и украл серёжки из золота.

Мужчина также надругался над потерпевшей, сообщает РЕН ТВ. Всё это происходило в ночь с 31 декабря на 1 января.

Женщина находилась в состоянии шока. Она сначала доехала до своего дома в Московской области, потом обратилась к врачам.

Сейчас сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее News.ru сообщал о торжестве правосудия на Алтае. Насильника приговорили к 11 годам строгого режима за преступление, совершённое в сентябре 2001 года. Злоумышленник надругался и убил 20-летнюю девушку.