Девушку избили и ограбили в переходе в новогоднюю ночь

Неизвестный напал на девушку в подземном переходе возле метро Тушино в Москве. Он избил её и украл серёжки из золота.
Мужчина также надругался над потерпевшей, сообщает РЕН ТВ. Всё это происходило в ночь с 31 декабря на 1 января.
Женщина находилась в состоянии шока. Она сначала доехала до своего дома в Московской области, потом обратилась к врачам.
Сейчас сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
Ранее News.ru сообщал о торжестве правосудия на Алтае. Насильника приговорили к 11 годам строгого режима за преступление, совершённое в сентябре 2001 года. Злоумышленник надругался и убил 20-летнюю девушку.