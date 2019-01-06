Девушка в Тюмени сделала сальто на батуте и умерла

https://news.ru/storage/news/0600a520b6a8ca2e714bc0b1e6336c30/5c26e495-095c-4ba9-971f-d83dc274639e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Девушка-подросток скончалась после нескольких сальто на батуте в Тюмени. Инцидент произошёл в одном из крупных торгово-развлекательных центров города.

По словам очевидцев, пострадавшая неудачно приземлилась, после чего потеряла сознание, сообщает Tumix. Медики прибыли на место ЧП через считанные минуты, однако их усилия оказались безуспешными.

«Борьба за жизнь ребёнка длилась более часа. Медики сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось», — рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Официальная причина смерти девушки выясняется.

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