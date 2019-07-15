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ЧП произошло в одном из медицинских центров Москвы. 29-летняя Элина Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой.

По предварительной информации, у девушки случился приступ. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть клиентки медучреждения.

На теле и лице Бабичевой были обнаружены многочисленные следы от игл. Полиция устанавливает, имеют ли они отношение к приступу, передаёт Telegram-канал 112.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завёл дело после гибели при пожаре троих детей в доме в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.