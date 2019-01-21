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Девушка погибла на Камчатке во время катания на тюбинге

Сергей Киселёв/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Катание на тюбинге, привязанном к автомобилю, закончились гибелью 19-летней девушки в Камчатском крае. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Трагедия произошла в Усть-Камчатском районе края. Тюбинг с девушкой был прицеплен к внедорожнику, за рулём которого сидел 29-летний молодой человек без водительских прав, передаёт РИА Новости.

«На закруглении проезжей части произошло открепление троса с места крепления, в результате чего „ватрушку“ вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Nissan Primera под управлением находившейся в состоянии алкогольного опьянения 25-летней жительницы посёлка Усть-Камчатск», — говорится в сообщении полиции.

Находившаяся на тюбинге девушка скончалась на месте происшествия. Женщина, управлявшая Nissan Primera, хотела уехать с места ЧП, но не справилась с управлением и съехала в кювет. На неё составлены административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.

Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

Как писал News.ru, катание на тюбинге («ватрушке») с горки — одно из самых травмоопасных зимних развлечений. Однако неприятных последствий можно избежать, если знать несколько простых правил.


#гибель #КАМЧАТКА #тюбинг
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