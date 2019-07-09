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Пассажир столичного метро упала с платформы под прибывающий электропоезд. Инцидент произошёл на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.

Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, девушка потянулоась за выпавшим телефоном и потеряла равновесие.

Пассажирка уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, она упала на пути перед прибывающим электропоездом, — сказал Мышляев.

Машинист предпринял экстренное торможение состава, но поезд по инерции наехал на пассажира. На место происшествия были вызваны медики, которые поставили девушке предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Её жизнь вне опасности, передаёт АГН «Москва».

Ранее на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии нетрезвый мужчина оступился и упал под прибывающий поезд, писал News.ru.