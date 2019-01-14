Двух истощённых девочек спасли из заточения в Москве

https://news.ru/storage/news/f697cc6a63e1441c36e3e347d109b407/f7e8b1ad-9b05-4e38-9a4e-f7913f09e0fb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МЧС освободили из запертой квартиры на юго-востоке Москвы двух малолетних девочек. Дети в возрасте двух и пяти лет сильно истощены.

Родителей в жилище не было. Одна из девочек получила сильное переохлаждение после того, как самостоятельно помылась в ванне. В квартиру, расположенную в доме №7 по улице Первой Вольской, была вызвана бригада скорой помощи.

Пока спасатели работали на месте происшествия, вернулась мать девочек с ещё двумя детьми. У них также подозревают истощение, сообщает АГН «Москва».

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