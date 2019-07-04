https://static.news.ru/photo/cd3c9556-9e99-11e9-aa12-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Семилетняя девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами госпитализирована в Ингушетии. Решается вопрос о перевозке ребёнка в одну из больниц Москвы.

Врачам предстоит спасти девочке руки от ампутации. Об этом сообщается на странице института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook.

При поступлении в больницу Назрани девочка была напугана и голодна. Медики обнаружили на её теле следы жестоких побоев, гематомы и отёки. Имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове, уточняет « Интерфакс ».

Последние полгода ребёнок проживал в семье тёти, сестры её отца.

Ранее News.ru сообщал, что МВД возбудило уголовное дело по факту избиения девушки в центре Москвы. Пострадавшей оказалась режиссёр Агния Галданова. Инцидент произошёл напротив здания столичного главка МВД. Девушка возвращалась домой из сада «Эрмитаж», когда к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за секс. Получив отказ, они жестоко её избили. Врач констатировал у Галдановой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.