Девочка пропала в Петербурге

https://news.ru/storage/news/f3299615448836d7575386a8a7724b1f/ab7794f3-e617-4e3e-abf7-e1661d8cd7a3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

14-летняя Арина Портняжкина из Приморского района Санкт-Петербурга не вернулась домой после того, как ушла вечером 31 декабря. Её разыскивает полиция и волонтёры.

Девочка выглядит на 15 лет, сообщается в группе «ВКонтакте» уполномоченного по правам ребёнка в городе. У подростка светлые волосы, подстриженные как каре, и глаза серо-голубого цвета. На зубах у неё брекеты серебряного цвета.

Она вышла из дома в длинной тёмной куртке, чёрных ботинках и красной шапке. С собой Арина взяла паспорт и портфель.

Тех, кто видел девушку или знает о её местонахождении, просят позвонить в УМВД по району (8−812−573−59−02), отдел полиции №86 (8−812−573−60−00), волонтёрам (8−952−289−67−90) или написать на e-mail: info@piter-poisk.ru.

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