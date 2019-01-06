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Девочка пропала в Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

14-летняя Арина Портняжкина из Приморского района Санкт-Петербурга не вернулась домой после того, как ушла вечером 31 декабря. Её разыскивает полиция и волонтёры.

Девочка выглядит на 15 лет, сообщается в группе «ВКонтакте» уполномоченного по правам ребёнка в городе. У подростка светлые волосы, подстриженные как каре, и глаза серо-голубого цвета. На зубах у неё брекеты серебряного цвета.

Она вышла из дома в длинной тёмной куртке, чёрных ботинках и красной шапке. С собой Арина взяла паспорт и портфель.

Тех, кто видел девушку или знает о её местонахождении, просят позвонить в УМВД по району (8−812−573−59−02), отдел полиции №86 (8−812−573−60−00), волонтёрам (8−952−289−67−90) или написать на e-mail: info@piter-poisk.ru.

Ранее News.ru писал, что тело объявленной в поиск туристки Грейс Миллан, дочери британского бизнесмена, было найдено спустя 22 часа после того, как её мать поделилась в соцсетях фотографией девушки с просьбой найти её. Полиция Новой Зеландии, где произошло убийство 22-летней дочери миллионера, подозревает 26-летнего мужчину, который вскоре предстанет перед судом.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #розыск #пропалребенок
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