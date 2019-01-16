Девочка-инвалид погибла, надувая воздушный шар

https://news.ru/storage/news/63f7515cf0c6ce7ed81acf02e02c0922/7a1ead8b-e174-4bed-833d-f38b8c049c57_850.jpg Nick White/Global Look Press

Шестилетняя девочка-инвалид погибла от удушья в Москве. Трагедия произошла в столичном реабилитационном центре «Бутово», где ребёнок посещал поддерживающие занятия с психологом, логопедом, дефектологом и другими специалистами.

По предварительной информации, девочка пыталась надуть воздушный шар, но случайно его проглотила. В результате у неё возникли проблемы с дыханием. Прибывшие в центр медики не смогли спасти жизнь ребёнка. Инцидент произошёл 14 января.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Выясняются обстоятельства случившегося, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что двухлетняя девочка погибла в Подмосковье после того, как на неё упал шкаф. Инцидент произошёл на работе у родителей в посёлке Лотошино. Там малышка играла с малолетним братом под наблюдением матери.