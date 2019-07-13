https://static.news.ru/photo/e14433b2-a653-11e9-b933-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Лесной пожар начался вблизи летнего лагеря неподалеку от бурятской деревни Сотниково. Отдыхающих там детей решено эвакуировать в поселковую школу.

В 16:20 мск поступило сообщение о том, что вблизи поселка Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия наблюдается задымление в лесном массиве. В 17:40 объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье», находящегося поблизости, — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В лагере находятся 129 детей и 52 человека из числа персонала.

По состоянию на 4 июля в России горит более 120 тысяч га леса. По данным Авиалесоохраны, пожарные тушат свыше 250 возгораний, самые сложные из них находятся в Красноярском крае, самые крупные — в Якутии. С огнём борются более 2,9 тысячи человек, в том числе парашютисты-десантники, и 465 единиц техники.

Ранее News.ru писал, что Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров. Роспотребнадзор заявил, что в воздухе повышено содержание вредных веществ.