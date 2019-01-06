Дети всё чаще становятся жертвами ДТП

https://news.ru/storage/news/87d8c17e45fa44fb7e96260df0c98522/74b07a80-d3f3-4601-aee5-bcc422a4f8bc_850.jpg Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, в первые дни наступившего года увеличилось, сообщили в ГИБДД. В ведомстве отметили, что основной причиной таких происшествий является выезд автомобиля на полосу встречного движения.

Как правило, виновники таких аварий не справляются с управлением и допускают лобовое столкновение, опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие.

«Подавляющее большинство погибших и пострадавших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств», — сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД.

Там также отметили, что в ряде случаев детей перевозили без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко — на руках у родителей или старших родственников.

В ведомстве призвали водителей пересмотреть манеру езды при перевозке детей.

О подобных ЧП неоднократно рассказывал и News.ru. Так, под Пензой в ДТП погибла целая семья, двое детей стали жертвами автоаварии в Кировской области, лобовое столкновение привело к гибели ребёнка и под Санкт-Петербургом.