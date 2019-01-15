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Спасённые из квартиры в Москве дети госпитализированы

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Четыре ребёнка — две девочки, которых спасатели освободили из запертой квартиры в Москве, и их братья — были госпитализированы для обследования. У младшей из девочек медики подозревают пневмонию.

Двухлетний ребёнок получил переохлаждение после того, как попытался самостоятельно принять ванну. У старшей девочки угрозы здоровью нет. Врачи приняли решение отправить всех детей в больницу для исключения различных заболеваний.

В медицинское учреждение дети поступили в сопровождении специалиста по вопросам опеки и попечительства, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС освободили из запертой квартиры в доме № 7 по улице Первой Вольской двух малолетних девочек. Родителей в жилище не было. Пока спасатели работали на месте происшествия, вернулась мать девочек с ещё двумя детьми.


#москва #дети #мчс #госпитализация #спасение
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