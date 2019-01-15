Спасённые из квартиры в Москве дети госпитализированы

Четыре ребёнка — две девочки, которых спасатели освободили из запертой квартиры в Москве, и их братья — были госпитализированы для обследования. У младшей из девочек медики подозревают пневмонию.
Двухлетний ребёнок получил переохлаждение после того, как попытался самостоятельно принять ванну. У старшей девочки угрозы здоровью нет. Врачи приняли решение отправить всех детей в больницу для исключения различных заболеваний.
В медицинское учреждение дети поступили в сопровождении специалиста по вопросам опеки и попечительства, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС освободили из запертой квартиры в доме № 7 по улице Первой Вольской двух малолетних девочек. Родителей в жилище не было. Пока спасатели работали на месте происшествия, вернулась мать девочек с ещё двумя детьми.