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Дети пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Микроавтобус Mercedes-Benz въехал в столб в Петербурге, пострадали семь человек, в том числе пять детей. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ЧП произошло 4 января около 22.20 возле дома № 167 по Московскому проспекту. Находящийся за рулём микроавтобуса водитель 1979 года рождения не справился с управлением и въехал опору уличного освящения, передаёт РИА Новости.

Семеро пассажиров, в том числе пятеро детей в возрасте 5−10 лет, получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.

Как писал News.ru, ранее смертельное ДТП произошло на трассе Киров — Советск в Верхошижемском районе Кировской области. Жертвами аварии стали водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2104.


#дети #ДТП #ПЕТЕРБУРГ
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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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