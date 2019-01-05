Дети пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

https://news.ru/storage/news/75ec090b01e5c97c144efe58ec935de2/733456a4-7dd0-4f4b-84c5-e10f3fe732e2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Микроавтобус Mercedes-Benz въехал в столб в Петербурге, пострадали семь человек, в том числе пять детей. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ЧП произошло 4 января около 22.20 возле дома № 167 по Московскому проспекту. Находящийся за рулём микроавтобуса водитель 1979 года рождения не справился с управлением и въехал опору уличного освящения, передаёт РИА Новости.

Семеро пассажиров, в том числе пятеро детей в возрасте 5−10 лет, получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.

Как писал News.ru, ранее смертельное ДТП произошло на трассе Киров — Советск в Верхошижемском районе Кировской области. Жертвами аварии стали водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2104.