Дети погибли в ДТП в Кировской области

Автомобильная авария произошла на трассе Киров — Советск. Участок шоссе находится на территории Верхошижемского района Кировской области.
Жертвами ДТП стали водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2104. ЧП произошло 4 января 2019 года. Женщина, находившаяся в салоне «Жигулей», получила травмы, сообщает сайт регионального МВД.
Автомобиль столкнулся с KIA Ceed. Водитель и пассажир иномарки также госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ЧС выясняются.
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