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Дети погибли в ДТП в Кировской области

moyvr/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Автомобильная авария произошла на трассе Киров — Советск. Участок шоссе находится на территории Верхошижемского района Кировской области.

Жертвами ДТП стали водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2104. ЧП произошло 4 января 2019 года. Женщина, находившаяся в салоне «Жигулей», получила травмы, сообщает сайт регионального МВД.

Автомобиль столкнулся с KIA Ceed. Водитель и пассажир иномарки также госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ЧС выясняются.

Ранее News.ru сообщал о неадекватном угонщике в Австралии. Психически больной мужчина пырнул ножом прохожего, украл две машины и врезался в полицейский автомобиль.


#ДТП #гибель #Кировскаяобласть
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