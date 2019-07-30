https://static.news.ru/photo/3eff2102-b314-11e9-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Два ребёнка получили несовместимые с жизнью травмы, попав под электричку недалеко от станции Шатурторф в Московской области.

По предварительным данным, несовершеннолетние перебегали железнодорожные пути перед движущимся составом, сообщает телеканал « 360 ».

Как писал News.ru ранее, Житель Московской области шёл вдоль железнодорожных путей и попал под электропоезд. В результате инцидента мужчина погиб. Пострадавший не услышал сигналов, которые подавал машинист электрички, ЧП произошло на станции Никольская Курского направления Московской железной дороги.