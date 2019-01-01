Дети и взрослые отравились угарным газом в Татарстане

https://news.ru/storage/news/fad6d502a4a976bb0ae64a97b20a223c/60589a8e-7081-4ca6-9675-0be7c0d21e81_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Шесть человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом в Альметьевске вечером 31 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение об отравлении угарным газом в доме на улице Ризы Фахретдина в Альметьевске поступило от оперативного дежурного республиканского Центра медицины катастроф 31 декабря в 20:49 мск, передаёт РИА Новости.

Работники скорой помощи госпитализировали в детское отделение ЦРБ Альметьевского района четверых детей с отравлением угарным газом лёгкой степени тяжести. Также в больницу доставлен один взрослый с отравлением средней степени тяжести, второй пострадавший отказался от госпитализации.

По предварительной информации, причиной ЧП стала обратная тяга системы вентиляции.

Как писал News.ru, в ноябре семь человек, среди которых было пятеро детей, отравились угарным газом в Хунзахском районе Дагестана. Инцидент произошёл в частном сельском доме.