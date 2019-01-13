Десятки рейсов задержаны в Шереметьево после ЧП

https://news.ru/storage/news/0b67bb68573dc4e055634a9e1f28d76f/84363af1-41d1-4875-9d6c-8673a68d66e7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В московском аэропорту Шереметьево задерживается 26 рейсов. Расписание изменили после ЧП с лайнером чешской авиакомпании Smartwings.

«Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта», — сообщили «Интерфаксу» диспетчеры.

13 января самолёт авиакомпании Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге. Никто из 40 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Шереметьево действует две взлётно-посадочные полосы. Сейчас недоступна ВПП1. Её откроют после ликвидации последствий авиапроисшествия.

Ранее News.ru писал о другом инциденте в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.