Десятки рейсов задержаны в Шереметьево после ЧП

В московском аэропорту Шереметьево задерживается 26 рейсов. Расписание изменили после ЧП с лайнером чешской авиакомпании Smartwings.
«Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта», — сообщили «Интерфаксу» диспетчеры.
13 января самолёт авиакомпании Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге. Никто из 40 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В Шереметьево действует две взлётно-посадочные полосы. Сейчас недоступна ВПП1. Её откроют после ликвидации последствий авиапроисшествия.
Ранее News.ru писал о другом инциденте в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.