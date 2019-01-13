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Десятки рейсов задержаны в Шереметьево после ЧП

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В московском аэропорту Шереметьево задерживается 26 рейсов. Расписание изменили после ЧП с лайнером чешской авиакомпании Smartwings.

«Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в этой связи закрыта», — сообщили «Интерфаксу» диспетчеры.

13 января самолёт авиакомпании Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге. Никто из 40 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Шереметьево действует две взлётно-посадочные полосы. Сейчас недоступна ВПП1. Её откроют после ликвидации последствий авиапроисшествия.

Ранее News.ru писал о другом инциденте в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.


#авария #шереметьево #расписание
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