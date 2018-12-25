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Конные повозки столкнулись в Баварии

Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Баварии произошло столкновение двух конных повозок. В результате пострадали около 20 человек.

Авария произошла на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен. В каждой из карет с лошадьми находилось по 10 человек.

Врачи оценивают травмы двух раненых как тяжелые. Одного из них забрали в больницу вертолетом.

Полиция начала расследование по делу о халатности, информирует Stuttgarter Zeitung.

Ранее News.ru писал, что около 50 человек погибли в результате серьёзного ДТП на западе Конго. Пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой.


#германия #авария #конго
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