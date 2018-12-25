Конные повозки столкнулись в Баварии

https://news.ru/storage/news/45cef9d2c4801646eb4675f90b912157/c2ebf050-607d-4c8d-adc0-ca2b027dd905_850.jpg Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

В Баварии произошло столкновение двух конных повозок. В результате пострадали около 20 человек.

Авария произошла на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен. В каждой из карет с лошадьми находилось по 10 человек.

Врачи оценивают травмы двух раненых как тяжелые. Одного из них забрали в больницу вертолетом.

Полиция начала расследование по делу о халатности, информирует Stuttgarter Zeitung.

Ранее News.ru писал, что около 50 человек погибли в результате серьёзного ДТП на западе Конго. Пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой.