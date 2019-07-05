https://static.news.ru/photo/fc0259a6-9f4e-11e9-8dd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении бывших начальника управления госслужбы и кадров регионального правительства и директора местного многофункционального центра. Мужчин подозревают в хищении более 33 млн рублей, выделенных на целевые программы предоставления госуслуг.

По данным следствия, чиновник и директор с января 2012 года по декабрь 2018 года заключали фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг для МФЦ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что шесть сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К» (банковское управление) ФСБ России были задержаны в Москве. Силовиков подозревают в крупном хищении денег.