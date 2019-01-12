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Десятки машин столкнулись под Ростовом из-за гололёда

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Около 30 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области из-за сильного гололёда и несоблюдения скоростного режима. Есть двое пострадавших.

«На участке 852–854 км зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Пострадавшие госпитализированы, движение на трассе организовано реверсивным способом.

Ранее News.ru писал, что большегруз повредил 10 автомобилей на стоянке на юге МКАД. Авария произошла на внешней стороне в районе 29-го км. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщает московское управление ГИБДД.


#ДТП #Ростов-на-Дону
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