Полицейские и активисты движения «Лев против» пришли на Хохловскую площадь в Москве, известную как «Яма». Задержаны более двух десятков человек.
Сторонники проекта «Лев против» жаловались силовикам, что те не забирали отдыхающих, пишет «
Основанием для действий силовиков стало распитие алкоголя. Полицейские прибыли в «Яму» примерно за полчаса до начала задержаний.
Всего число задержанных достигло 21 человека, передаёт «
Это не первый совместный визит силовиков и активистов в пространство «Ямы», ставшем популярным местом отдыха в тёплое время года.
Как писал News.ru, 14 июня вечером бойцы ОМОНа и представители движения «Лев против» также прибыли на Хохловскую площадь. После этого начались массовые задержания с применением силы. Полиция объяснила свои действия «профилактическими мероприятиями».
До этого представитель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова заявила о необходимости выяснить, что из себя представляет организация «Лев против» и с кем согласована её деятельность.