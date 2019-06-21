https://static.news.ru/photo/7e1d7b7e-9463-11e9-a8aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Полицейские и активисты движения «Лев против» пришли на Хохловскую площадь в Москве, известную как «Яма». Задержаны более двух десятков человек.

Сторонники проекта «Лев против» жаловались силовикам, что те не забирали отдыхающих, пишет « Медиазона ».

Основанием для действий силовиков стало распитие алкоголя. Полицейские прибыли в «Яму» примерно за полчаса до начала задержаний.

Всего число задержанных достигло 21 человека, передаёт « МБХ медиа ».

Это не первый совместный визит силовиков и активистов в пространство «Ямы», ставшем популярным местом отдыха в тёплое время года.

Как писал News.ru, 14 июня вечером бойцы ОМОНа и представители движения «Лев против» также прибыли на Хохловскую площадь. После этого начались массовые задержания с применением силы. Полиция объяснила свои действия «профилактическими мероприятиями».

До этого представитель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова заявила о необходимости выяснить, что из себя представляет организация «Лев против» и с кем согласована её деятельность.